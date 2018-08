Победитель Евровидения-2018: перевод песни Нетты Барзилай

Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией "Toy", набрав 529 баллов.

"Главред" собрал самые интересные факты биографии "израильской курочки".

Нетта родилась 22 января 1993 года в городе Ход-ха-Шарон, Израиль. Девушка научилась петь раньше, чем стала разговаривать, и с детства была очень музыкальным ребенком. Поэтому родители Нетты отдали ее в музыкальную школу, после окончания она продолжила шлифовать вокальное мастерство на факультете электронных инструментов.

Далее Нетта служила в армии Израиля, но и там певица не забросила пение - она выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ, а позже даже солировала в нем.

В детстве и юности Нетта страдала от насмешек одноклассников из-за своей нестандартной внешности. Лишь достигнув 20-летия Нетта смогла превратить свою неординарность в "изюминку". Теперь Нетта не стесняется носить суперкороткие платья и юбки, и носить яркий, временами агрессивный макияж.

На Евровидении конкурсантка из Израиля выступала с необычным инструментом - лупером – электронным музыкальным инструментом, при помощи которого можно записать какой-либо звук и изменить/проигрывать его, используя разнообразные эффекты программы.

С его помощью Нетта записала кудахтанье и другие звуки, которые стали ее "фишкой" на песенном конкурсе.

Netta Barzilai "Toy" - Нетта Барзилай "Игрушка"

Посмотри на меня, я прекрасное создание

Мне плевать на твоего современного проповедника

Добро пожаловать мальчики, слишком много шума, я буду учить тебя

Пам пам па ху, таррам пам па хо

Эй, я думаю, ты забыл, как играть

Мой плюшевый мишка убегает

Барби хочет кое-что сказать, эй

Эй! Мой "Саймон говорит" оставить меня в покое

Я беру свой дом Пикачу

Ты глупый, хотя иногда и умен.

Ты никогда не забудешь девушку-совершенство

Ты божественна и он сожалеет

Его бака-бакум, бак-бак бакумбай

Бака-бакум, бак-бак бакумбай

Я не буду бака-бакум, бак-бак бакумбай

Я не твоя игрушка (не твоя игрушка)

Ты глупый мальчик (глупый мальчик)

Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть

Мы танцуем с моими куклами в ритме motha-bucka

Не твоя игрушка

Оу, оу, оу, оу

Оу, оу, оу, оу

(Kulului, Kulului) Свадебные колокольчики звонят

(Kulului, Kulului) Деньги и мужчины отдают блеском-блеском

Меня не волнует твой огонь, детка

Пам пам па ху, таррам пам па хо

Ты никогда не забудешь девушку-совершенство

Ты божественна и он сожалеет

Его бака-бакум, бак-бак бакумбай

Бака-бакум, бак-бак бакумбай

Я не буду бака-бакум, бак-бак бакумбай

Я не твоя игрушка (не твоя игрушка)

Ты глупый мальчик (глупый мальчик)

Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть

Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka

Не твоя игрушка (не твоя игрушка)

Ты глупый мальчик (глупый мальчик)

Я сейчас возьму тебя

С-с-с-с собой, детка

(Я не твоя игрушка)

Ты глупый мальчик

Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть

Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka

(Я не твоя игрушка) посмотри на меня, я прекрасное создание

(Ты глупый мальчик) Мне плевать на твоего современного проповедника

(Я не твоя игрушка) не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, игрушка

Я не твоя игрушка не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, игрушка

Напомним, что второе место заняла конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego", получив 436 баллов. Греческой Шакире до последнего прогнозировали победу, но она все таки уступила Нетте. "Бронза" досталась представителю Австрии Сезару Семпсону с композицией "Nobody But You" с результатом 342 балла.

Ранее в Сети порадовались победе Нетты Барзилай на Евровидении-2018.