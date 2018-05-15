Больше не блондинка: Ирина Билык кардинально сменила имидж

Популярная украинская певица Ирина Билык ошарашила поклонников новым имиджем. Певица, которая многие годы была блондинкой, покрасила их в ярко-рыжий цвет.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в наряде синего цвета, с обновленной длиной волос и цветом.

"Прекрасно думать о предстоящем Счастье!", - подписала фото певица.

Поклонники в комментариях отметили, что артистке к лицу новый цвет волос.

"Красотка!", "Яркий образ!", "Как же красиво сочетается синий цвет с рыжим, красавица!", "Ира, вы великолепны", - восторгались подписчики.

Ранее Ирина Билык показала подросшего сына на милом семейном видео.