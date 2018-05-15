"Фигура отпад!": Анна Седокова похвасталась формами в красном бикини

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с фанатами фото с отдыха на пляже.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором она запечатлена в красном купальнике, который подчеркивает фигуру артистки. Она держит за руку годовалого сына Гектора.

"Мне кажется, это открытка из прошлого и через много лет, двухметровый Гектор, достанет это фото из цифровой пыли и скажет друзьям - "Это мы с мамой на пляже", - подписала фото Седокова.

Поклонникам такой снимок понравился, светловолосого малыша Седоковой они назвали будущим "разбивателем женских сердец", и расхвалили фигуру певицы.

"Растет разбиватель женских сердец", "Фигурка женственная, идеальная!", "Ох мать фигура как гитара", "Фигура после 3 детей просто отпад! Молодец Анечка!", "Очень эффектная мамочка с красавчиком сыночком", - восхищались подписчики.

Напомним, что Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин — 13-летнюю дочь Алину от первого брака с ныне покойным футболистом Валентином Белькевичем, 6-летнюю Монику от второго – с бизнесменом Максимом Чернявским, а также годовалого сына Гектора, отцом которого является российский бизнесмен Артем Комаров, с которым певица рассталась вскоре после родов.

Ранее Анна Седокова взбудоражила фанатов фото в купальнике.