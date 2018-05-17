День вышиванки 2018: стильные образы украинских звезд в национальных нарядах

17 мая 2018 года во всем мире отмечают День вышиванки. Традиционно этот праздник отмечают в третий четверг мая - в этом году праздник выпадает на 17 мая.

Джамала, Катя Осадчая, Тина Кароль, Санта Димопулос – это далеко не полный список звезд, фото которых в красочных вышиванках собрал "Главред".

Однако мало кому известно, что законодателем моды на вышиванку в Европе стал известный украинский писатель и поэт Иван Франко. Именно он часто носил вышитую рубашку с европейским костюмом, и таким образом основал своеобразную моду. А после того, как украинская писательница Олена Пчилка издала альбом украинских вышиванок, в Европе начался настоящий бум на вышиванки.

Читайте также Поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи

К слову, теперь вышиванка - общемировой тренд. Элементы украинской вышивки используют в своих коллекциях признанные в мире модельеры и модные дома – Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana. А звезды шоу бизнеса, как например Мадонна, Мила Кунис, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Кети Холмс, Джеки Чан, Арнольд Шварцнеггер, Сильвестр Сталлоне, Сандра Буллок, Дита фон Тиз и многие другие носят вышиванки в повседневной жизни.