"Ууухххх горячо": Анна Седокова восхитила фанатов стройной фигурой

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова снялась в фотосессии, и своими фото поделилась с подписчиками.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на которых запечатлена лишь в черном боди, которое выгодно подчеркивает грудь артистки. На первом снимке Анна держит солнцезащитные очки и позирует на камеру, на втором в центр внимания попали стройные ноги певицы.

Подписчики тут же прозвали эту сьемку "огненной", и присудили Седоковой титул самой сексуальной женщины.

"Огненная съемка!", "Ух, первая вообще жара ", "Ууухххх горячо", "Красотка Аня!", "Сексуальная", - восхищались формами певицы поклонники.

Ранее Анна Седокова похвасталась формами в красном бикини.