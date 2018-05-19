"Реально недооценили парня": в Сети появилась запись вокала Melovin на Евровидении-2018

В Сети появилась запись вокала представителя Украины на 63-м международном песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin во время выступления на конкурсе.

Ролик выложил в YouTube пользователь под ником Russel Blog. Парень с помощью программы уменьшил музыку, и оставил только звук с микрофона Melovin.

Изначально он показал клип и студийную запись вокала артиста.

"Я хочу чтобы вы услышали этот прекрасный голос", - отметил Russel Blog.

Daily Mail Голосование жюри по Melovin это преступление против музыки, стиля и хореографии

Затем он показал уже и выступление артиста вживую. Отфильтрованный с микрофона голос украинского артиста понравился русскоязычным пользователям YouTube, они отметили, что артиста сильно недооценили члены жюри.

"Как же все-таки незаслуженно его опустили жюри", написала пользователь под ником Kotletka131. "У него хороший голос, специально посмотрела пару выступлений Х фактора, с ним чисто парень поет, молодец", - отметила mary nazarova. "Классный все-таки у Мела вокал. А главное - вживую поет ничуть не хуже, чем в студийной записи. Реально недооценили парня", - написал Cat Oscar. "Вот засудили его! отличный голос, отличная песня", отметила SOAP Maria's.

Ранее стало известно, во сколько обошлась поездка Melovin на Евровидение-2018.