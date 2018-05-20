"Юбку забыла". В Сети раскритиковали новый наряд Каменских: фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (выступающая под псевдонимом NK) опубликовала новое фото, которое раскритиковали пользователи в Сети.

На фото, размещенном в Instagram, певица она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.

Однако многие пользователи считают, что выглядит певица вульгарно.

"Юбки нехватает", — отметила svetlanasomova9.

"Мужа она ищет,не мешайте ей)", — пишет validabyev.

"Юбку забыла надеть?" — острит yana.grekalova.

"Какой ужасс" — считает nataliklebka.

"Очень вульгарно" — добавила lyusyanya_dmitrenko



Напомним, ранее Потап жестко высказался о хейтерах Каменских.