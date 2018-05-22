Вслед за Вакарчуком и Зеленским: Олег Винник заявил, что мог бы баллотироваться в президенты

Известный украинский певец Олег Винник, который презентовал совершенно неожиданный клип, заявил, что мог бы стать президентом Украины, и "сделать страну счастливой".

"У вас есть все: возраст, статус, талант, красота - все для того, чтобы баллотироваться в президенты и идти в политику. Когда-то пойдете?", - спросил ведущий в видео, которое было опубликовано на канале NewsOne в YouTube.

Исполнитель заявил, что стал бы баллотироваться на пост главы Украины, если бы был миллиардером.

"Если бы я был миллиардером и знал бы, что мой бюджет больше нашей страны, я бы пошел президентом и сделал бы страну счастливой", - сказал 44-летний Винник.

Он добавил, что владел бы крупными суммами для того, чтобы вложить их в развитие страны.

"Когда-то я об этом даже задумывался, как это круто владеть большими средствами и вложить их в развитие своей страны", - отметил певец.