Строгие наряды, купальник, плавки. Ольга Сумская показала архивные фото с мужем

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская выложила в Сеть архивные фотографии, на которых она запечатлена со своим вторым мужем-коллегой Виталием Борисюком.

Раритетные снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

На одном из фото пара запечатлена в строгих нарядах, а на другом — Сумская позирует в купальнике, а Борисюк — в плавках.

Ранее Ольга Сумская поделилась в соцсети архивными снимки, на которых она запечатлена в трех образах. Актриса позировала в элегантном вечернем платье и перчатках, в меховой шубе поверх бордового платья, а также в черном платье и пиджаке.