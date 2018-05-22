Руслана рассказала, что делать с украинскими артистами, которые гастролируют в России

Известная украинская певица Руслана Лыжичко отметила, что украинские артисты едут зарабатывать в Россию большие деньги, и забывают о своей гражданской позиции.

На вопрос читателя во время чата в "Главреде" о том, как следует поступать по отношению к тем артистам, которые продолжают гастролировать в России, несмотря на войну - штрафовать, лишать званий, или заставлять платить специальный налог, Руслана ответила, что это дело и артиста, и его аудитории.

"Это дело каждого артиста, где ему выступать. Дело любой аудитории - воспринимать артиста или нет. Я не верю в то, что наши артисты едут в Россию на благотворительные проекты. В большинстве случаев это вопрос зарабатывания денег, больших денег, которые им не приносит шоу-бизнес в Украине", - рассказала Руслана.

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Она добавила, что каждый певец в праве решить, выступать ему в России или нет, но не стоит еще и забывать о гражданской позиции.

"Это дело каждого певца давать согласие или отказ на тот или иной концерт. Но дело каждого гражданина - не предавать свою страну. Эти штрафы надо накладывать на их сердца", - отметила певица.

Ранее Руслана заявила о намерениях снова поехать на Евровидение.