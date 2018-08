Игры на раздевания, секс в уборной и ДТП: Арсен Мирзоян презентовал провокационный клип

Украинский музыкант и певец Арсен Мирзоян выпустил новый клип на песню "Ідіоти", который ошеломил его поклонником обилием эротики и провокационными кадрами.

Видео появилось на официальном YouTube-канале артиста. Композиция "Ідіоти" - из четвертого студийного альбома "Слова и Ноты".

Этот трек рассказывает о моментальной влюбленности, которая может возникнуть, в любом месте, например, на квартирнике, как в клипе. Видео, по задумке артиста и режиссера Олега Борщевского должно быть легким, развязным и эротическим.

"Этот клип - картинка и атмосфера. Мирзоян все же исполняет рок, а это не только музыка и текст, а еще женщины и алкоголь. Но с песней видео связано больше, чем может показаться. Иногда мы делаем абсолютно идиотские поступки, часто это связано с тем, что немного перебрал. А утром мы трезвеем и живем дальше привычной жизнью", - отметил Борщевский.

К слову, в ролике довольно насыщенный эротическими сценами видеоряд: игры на раздевания, секс в уборной, слизывание алкоголя одной девушкой с груди другой – все это должно создать атмосферу раскованности и молодости.

"Я очень хотел воссоздать крутые квартирники, раньше они назывались come as you are (в переводе с английского языка - "приходи таким, как ты есть"). Все раскованные, молодые, пьяные. Также мне хотелось немного высмеять наши реалии жизни. Современность диктует свои правила: постоянные стрим, фото, селфи, видео. Чаще нужно просто наслаждаться, а "фото" всегда останется в воспоминаниях и ощущениях", - отметил Мирзоян.

