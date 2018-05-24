"Как можно ехать, когда погибают люди": Олег Винник рассказал, почему не выступает в России

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал, почему отказался выступать в России.

Артист поделился в интервью журналу "Новое время", что его постоянно зовут дать концерты в России, однако он не соглашается ни на какие условия.

"Мне постоянно предлагают. Вот на днях приглашали в Ледовый дворец в Санкт - Петербурге выступить. Любые мои условия — только приезжай. Но я не понимаю, как можно ехать, когда погибают люди, когда столько боли. И коллег, которые там выступают, не понимаю. Я вообще от этого в шоке!", - заявил певец.

На вопрос, о чем же мечтает харизматичный певец, он ответил кратко.

"Я хочу, чтобы в нашей стране наступил мир. Всего остального я и так добьюсь", - ответил Винник на вопрос, о чем он мечтает.

Ранее поклонницы заявили о целебных свойствах голоса Олега Винника.