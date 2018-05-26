"Это для меня — как маму обидеть": Melovin рассказал, почему не поедет выступать в Россию

Певец, представитель от Украины на Евровидении-2018 Melovin рассказал, что его приглашали выступать в Россию за достаточно высокие гонорары, однако он отказывался это делать.

Он заявил в эфире телеканала 112 Украина, что его даже приглашали дать концерт в Донецке.

"Приглашали в Донецк и еще. Когда только начиналось, предлагали сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это для меня — как маму обидеть", - отметил он.

На вопрос телеведущей, почему российские звезды так рьяно поддерживают Владимира Путина, Mеlovin отметил, что у них нет выбора.

"Мне кажется, что выбора нет, давка большая", - поделился артист, добавив, что они Путина боятся.

У певца также спросили, как он относится к Путину, он ответил: "Никак", но позже уточнил, что негативно.

Ранее Melovin рассказал, что понял на Евровидении-2018.