Олег Винник потерял мать

В семье популярного украинского певца Олега Винника случилось горе – артист потерял маму Анну Яковлевну.

Земляки женщины, которые живут в Жашковском районе, журналистам ТСН рассказали, что ее не стало 28 мая. Причину смерти называть отказались.

Анна Яковлевна несколько недель назад отпраздновала юбилей - 80 лет. Исполнитель обещал дать концерт в родном селе, но этого не случилось. Сообщается, что артист не смог быть рядом с мамой в последние дни из-за плотного гастрольного графика.

"Такая жизнь. Она всегда смотрела на него по телевизору. Знала, что сын у нее звезда и радовалась за него", - сказали односельчане.

Похороны пройдут в среду, 30 мая.

Отметим, что Анна Яковлевна продолжительное время болела и перенесла три инсульта.

Ранее Олег Винник рассказал, почему не выступает в России.