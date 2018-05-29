"Хорошо встречали. Зиговали". Российский рэпер назвал причины запрета на въезд в Украину: видео

Рэпер из России Андрей Позднухов более известный под сценическим псевдонимом "Бледный", основатель и участник группы "25/17", рассказал, почему ему заказан визит в Украину.

"Туда Гуфа не пустили, Васю Басту не пустили, а нас тем более", - сказал он в интервью известному блогеру Юрию Дудю.

Бледный сознался, что довольно близко дружит с российским писателем и боевиком "ДНР" Захаром Прилепиным. Он даже звал приятеля на Донбасс, но музыкант не решился отправится туда с гастролями.

"Мы для себя в 13-м году Украину закрыли", - констатировал рэпер.

Он заявил, что даже не пытается попасть в Киев, поскольку, помимо дружбы с Прилепиным, есть еще поездки в аннексированный Крым. Однако как-то неоднозначно заявил, что раньше ему нравилось приезжать в Украину.

"Нам там нравилось. Хорошо встречали. Зиговали", - заявил Бледный.

Напомним, ранее вокалист украинской поп-панк-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный дал интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, в котором на вопрос о Путине молчал ровно минуту.