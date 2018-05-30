Выступление Melovin попало в топ самых популярных номеров на Евровидении-2018

Певец, представитель от Украины на Евровидении-2018 Melovin с песней "Under The Ladder" попал в топ-5 самых популярных выступлений.

На официальной странице "Евровидения" опубликовали список самых популярных выступлений, которые посмотрели наибольшее число раз на официальном канале конкурса в YouTube в реальном времени и в записи.

Артист с 6,5 миллионов просмотров занял третье место. На первом разместилась победительница конкурса израильтянка Нетта Барзилай, второе место заняла представительница Кипра Элени Фурейра.

Ранее Melovin показал нового члена своей семьи.