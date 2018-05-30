Ада Роговцева поддержала Сенцова: "Олег, держись"

Украинская актриса Ада Роговцева поддержала незаконно осужденного в Российской Федерации режиссера-соотечественника Олега Сенцова.

Артистка призвала сделать все возможное для освобождения украинца "и всех-всех, кто за решеткой несправедливо", говорится в сюжете ТСН.

"Олег, держись! Потому что ты держишься, и мы живем", — отметила Роговцева.

По ее словам, "каждое доброе слово, каждая добрая акция, каждый добрый поступок, который направлен на тех, кто сейчас являются заложниками Кремля — это большое, доброе, Божье дело". "Мы молимся, мы верим, держитесь!", — добавила она.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.