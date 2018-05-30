"Без промаха!". Анастасия Волочкова похвасталась необычным фото в вертикальном шпагате

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть необычную фотографию — на ней она запечатлена возле груши в вертикальном шпагате, держа пуанты в руках.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал несколько тысяч лайков.

Балерина позировала в спортзале в черном спортивном костюме. В соцсети она заблокировала возможность пользователям комментировать фото.

"Без промаха!", — подписала снимок артистка.

Ранее Анастасия Волочкова утверждала, что не перестанет "будоражить" своими шпагатами, поскольку они являются элементом ее профессии, растяжка досталась ей "неимоверным трудом".