Экс-солистка "Ленинграда" назвала причину развода Шнурова

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс, прославившаяся исполнением шлягера "Экспонат" (он же "На лабутенах, нах"), прокомментировала развод лидера группы Сергея Шнурова и Матильды.

"Все, как один, просят прокомментировать сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России. Что ж – комментирую: "На сегодняшний день в РФ распадается более 50% браков. 41% – по причине алкоголизма одного из супругов. Чаще всего инициатором развода становится женщина. Я развелась еще 2,5 года назад. Тоже стала инициатором развода. И не жалею". А вообще мне нравится стабильность, с которой я задаю тренды. Пользуйтесь – мне не жалко", – высказала свою точку зрения Вокс на своей странице в Instagram.

Некоторые из подписчиков певицы тут же обвинили ее в пиаре, но Алиса молчать не стала.

"А в чем заключается мой пиар? Мне даже интересно. Я лишь привела статистику, не более", — ответила она недоброжелателям.

Публикация от Алиса Вокс (@alisavox) 29 Май 2018 в 12:56 PDT

Напомним, что Вокс ушла из группы "Ленинград" больше двух лет назад. Позже она обвинила Шнурова в домогательствах и в психологическом насилии.