Принц Гарри и Меган Маркл передумали ехать в Африку: вокруг их медового месяца закручивается интрига

Ранее сообщалось, что в медовый месяц принц Гарри и Меган Маркл отправятся в Намибию, которая славится своей дикой природой и удаленностью.

Однако теперь СМИ выяснили, что влюбленные собираются в Канаду.

Новое место медового отдыха парочки якобы расположено в национальном парке "Джаспер". Там в 2005 году останавливалась Елизавета II с супругом.

Отдых в роскошном домике стоит недешево: цена за ночь достигает 6 тысяч долларов.

Ранее уточнялось, что всвадебное путешествие молодая чета отправится не раньше осени. Всему виной – официальные мероприятия, присутствовать на которых Гарри и Меган обязует их положение.

Напомним, Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера. Невеста выбрала традиционное белое платье с длинной фатой.

Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.

Читайте также Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: все скандалы – от голых сосков до семейных "скелетов"

Также стало известно, какие титулы получат Меган Маркл и принц Гарри после свадьбы. В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.