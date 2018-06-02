В Сети потроллили опубликованное Анастасией Волочковой фото: "Наська забыла живот втянуть"

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой девушка, возможно ее дочь Ариадна, запечатлена в воздухе во время прыжка в воду, также в кадр попала женщина, стоящая на мостике.

Снимок был сделан на Кипре, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото собрало тысячи лайков, его потроллили ряд интернет-пользователей. "Наська забыла живот втянуть", — написала lenapopova66.

"… она на мостике осталась. Это дочка летит", — пошутила anastasiia_knyazkova. "Это дочка ее. Волочкова на мостике ее фоткает... Смотрите внимательно", — отметила _alla_allochka_alusik.

Напомним, в начале мая Анастасия Волочкова поделилась в соцсети забавными снимками с пенной вечеринки, сделанными в турецком городе Анталья в одной из гостиниц. Посмотреть фото можно здесь.