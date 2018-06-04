"Пальцы ужасны": Ольга Бузова шокировала фанатов странным видом ноги

Российская певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками фото с бани.

На фото, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в черном купальнике на фоне бани.

"А теперь банька. Нам будет жарко", - подписала снимок певица.

Подписчики Бузовой не оценили ее фото, и стали критиковать ее излишнюю худобу и отсутствие форм, особое внимание обратили на ее пальцы левой ноги.

"Худая как сушеная вобла", "А где грудь?", "Тебя Волочкова укусила?", "Еще бы голой сфоткалась", "Бл*дь где грудь", "Когда не хватает сисек и ума", "Боже! Подумала сначала мужик какой-то", "А что с пальцами ног?", "Пальцы скрючила. Фу!", "Пальцы ужасны", - критиковали юзеры.

Ранее фанат Бузовой сделал тату с ее изображением ради селфи с певицей.