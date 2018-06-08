"Аполлон". Виталий Козловский восхитил фанаток красными шортами и стальным прессом

Певец похвалился физической формой.
Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский взволновал подписчиц новым фото с отдыха.
Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он позирует в воде в красных шортах и с оголенным торсом.
"Твой человек не тот, кому с тобой хорошо - с тобой может быть хорошо сотне людей. Твоему - без тебя плохо...", - написал под фото артист.
Подписчицы тут же расхвалили физическую форму артиста, назвав его Аполлоном.
"Виталий, Вы просто Аполлон! Такой же лучезарный и сияющий!", "Парень моей мечты", "Самые красивые и верные слова!", - восхищались подписчики.
Ранее Виталий Козловский взволновал фанаток новым фото с раскрепощенной позой.