В Украине снимают зрелищный боевик "Больше всего": опубликован трейлер

Украинские кинематографисты снимают боевик "Больше всего" режиссера Сергея Шляхтюка.

Главные роли в ленте исполнили актеры Роман Станкевич и Алексей Нечай-Кучинский. Трейлер опубликован в YouTube.

Сюжет фильма разыгрывается вокруг убийство пресс-атташе консула Польши. В преступлении подозревают украинцев Андрея и Павла, которые становятся случайными свидетелями убийства. Их разыскивает полиция, СБУ и наемники и только детектив видит, что дело сфабриковано. Ребят соглашается спрятать министр, который является старым другом отца Андрея.

Премьера фильма запланирована на середину 2019 года, а бюджет составит порядка 23,5 млн гривен.

Напомним, появился первый трейлер фильма "Сибирь" режиссера Мэттью М. Росса, главную роль в котором исполнил известный голливудский актер Киану Ривз.