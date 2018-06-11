"Не хочу белое платье": рыжеволосая Билык поделилась планами на свадьбу

Популярная украинская певица Ирина Билык рассказала о том, какой хочет видеть свою будущую свадьбу.

О свадьбе артистки с режиссером, актером, фотографом и отцом ее младшего сына Асланом Ахмадовым известно только то, что пара обручилась, передает "Светская жизнь".

"У нас на тот момент была цель - это наш мальчик. И мы так волновались, чтобы он родился. И наверное мы аккумулировали все деньги на то, чтобы он родился. Поэтому мы отложили вечеринку, но я думаю, что как только будет настроение, и немного накопим денег, то будем гулять", - поделилась Билык.

Она добавила, что не хочет традиционный свадебный наряд – она планирует выбрать яркое платье.

"Я не хочу белое платье, хочу яркое, может желтое. И я хочу, чтобы это было на море", - рассказала певица.

Ранее Ирина Билык шокировала фанатов безвкусным нарядом.