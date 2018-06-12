"Тупая — с населением козлов". Анастасия Приходько жестко высказалась о РФ и россиянах

Певица, заслуженная артистка Украины 30-летняя Анастасия Приходько заявила, что Российская Федерация "тупая — с населением козлов, которые идут за своим пастухом, которым нравится быть униженными".

РФ — "это недогосударство, биомасса какая-то", рассказала исполнительница в эфире "Обозревателя".

"Соперник у нас кретин, с этим все понятно. Он даже воевать не умеет, он трус. Толстый — еще не значит большой. Россия — она "жирнее", больше, но тупая...", — отметила она.

По словам собеседницы, "у них сейчас флешмоб — встаньте на колени перед Путиным (президент РФ Владимир Путин — Ред.)". "Это недогосударство, биомасса какая-то… Очень тяжело понять, что она сотворит в ту или иную минуту", — добавила артистка.

Ранее Анастасия Приходько во время чата на "Главреде" говорила, что Россия является "страшной страной", и она задумывается о том, перед кем раньше выступала. Ознакомиться с другими заявлениями певицы можно здесь.