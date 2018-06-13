Клип Onuka претендует на четыре награды престижного берлинского видеофестиваля

Украинская группа Onuka попал в шорт-лист известного видеофестиваля Berlin Fashion Film Festival.

Клип "Vidlik" попал сразу в четыре категории — "Лучший новый артист", "Лучшее музыкальное видео", "Художник-постановщик", "Стайлинг", сообщается на странице группы в Facebook.

Клип вышел в апреле 2016 года, видео соединяет футуризм и фольклорные элементы. Режиссером видео выступила Анна Бурячкова, а над стилем и образами работала команда Patoka Studio во главе с Лесей Патокой. В клипе использовано более 20 образов, специально для видео были созданы несколько десятков арт-объектов и предметов бутафории.

Комитет фестиваля просмотрел около тысячи работ, и выбрал 150 из них в шорт-лист.

7-й по счету BFFF пройдет 12–13 июля. Тогда же станут известны победители конкурсной программы. К слову, среди конкурентов украинцев – всемирно известная певица Кэти Перри.

Ранее группа Onuka презентовала англоязычный трек Vsesvit.