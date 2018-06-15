"Оригинальная древняя мелодия". "Воплі Відоплясова" показали новый клип, видео

Украинская рок-группа "Воплі Відоплясова" во главе с заслуженным артистом нашей страны, певцом, автором песен Олегом Скрипкой презентовала клип на песню "Дібрівонька".

Композиция имеет оригинальную древнюю мелодию, она была найдена во время фольклорной экспедиции ансамбля "Божичі", приводит слова исполнителя канал "ВВ" в YouTube.

"Собственно, в сотрудничестве с ними и был создан этот трек. Аутентичный текст я несколько дополнил стихотворной формой, уложенной под народный стиль", — отметил артист.

Напомним, летом 2015 года "Воплі Відоплясова" презентовали клип на песню "Талалай" из альбома "Чудовий світ" (2013), в видеоработе снялся лидер украинской группы "Танок на майдані Конґо" (ТНМК) Олег Михайлюта ("Фагот").