Фронтмен группы Kozak System призвал лишать жителей Донбасса украинского гражданства

Лидер украинской рок-группы Kozak System Иван Леньо заявил, что жители оккупированных территорий Донбасса должны быть лишены гражданства Украины, что не позволит им в будущем участвовать в выборах.

"Как продолжать украинцам жить вместе с такими людьми, которые поют о российских офицерах? Я уверен, что нужно запретить им быть гражданами Украины", - сказал в интервью программы "Рандеву" на 5 канале.

Резкую реакцию музыканта вызвало продемонстрированное в студии видео концерта в Луганске, где на площади тысячи людей исполняют российскую песню "Офицеры".

Леньо подчеркнул, что он категорически против того, чтобы "именно эти люди выбирали украинскую власть".

Напомним, ранее Леньо заявлял, что государственные корректирующие органы Украины совершенно справедливо ограничивают существование в нашем медиапространстве российского культурного контента, поскольку он является вражеским.