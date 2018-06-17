Завидный голливудский холостяк Ди Каприо собрался под венец - СМИ

43-летний известный американский киноактер Леонардо Ди Каприо, которого пока ни одна из его бывших пассий не смогла связать узами брака, нашел свою вторую половинку и намерен узаконить с ней отношения.

Как сообщает издание Daily Mail, сердце закоренелого холостяка завоевала 20-летняя модель Камила Морроне.

По информации СМИ, влюбленных папарацци поймали во время ужина с родителями девушки.

Леонардо Ди Каприо вместе с Камилой, ее мамой – Люсилой Альвес и отчимом – Аль Пачино ужинали вместе в ресторане в Беверли Хиллз. Журналисты утверждают, что это был праздничный ужин в честь помолвки влюбленных.

Напомним, что мама модели уже больше 10 лет встречается с известным голливудским актером Аль Пачино. Именно в его доме Ди Каприо познакомился с Камиллой, ведь часто бывает в гостях у друга. Стоит добавить, что роман актера с молодой моделью продолжается уже полгода – встречаться они начали еще в конце 2017 года, хотя на публичных мероприятиях они вместе не появляются.