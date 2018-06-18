"Живой скелет": фанаты встревожены болезненным видом Ольги Фреймут

Украинская телеведущая Ольга Фреймут ужаснула поклонников болезненным видом на последних фото.

На своей странице в Instagram она поделилась серией фото с концерта американской звезды Бейонсе в Лондоне. Туда ведущая отправилась с мамой и дочкой.

"Лондон, мой Лондон. Спасибо за незабываемый вечер с самыми родными. А Бейонсе — за удивление. Она идеальна", – написала под фото Фреймут.

Подписчиков встревожил чересчур худощавый вид Фреймут, кто-то даже сравнил ее со скелетом.

"Тощая и злющая", "Оля, возникает желание вас накормить", "Живой скелет", "Жуть!", "Как скелет уже", "Сильно худая", - критиковали юзеры.

Ранее Ольга Фреймут шокировала фанатов пошлым образом.