Модель "Мисс бум-бум" предсказала ягодицами успех сборной Бразилии на ЧМ-2018: фото

27-летняя модель, имеющая в активе титул "Мисс бум-бум" за "Самые лучшие ягодицы Бразилии" Сьюзи Кортес оголила пятую точку в поддержку сборной на российском ЧМ-2018 и предрекла ей и хавбеку Филиппе Коутиньо успех.

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"Удача на стороне лучшего футбольного игрока современности Филиппе Коутиньо. Уверена, что Бразилия лучше всех покажет себя на чемпионате мира по футболу в России", — сказала девушка.

К слову сказать, девушка далеко не первый раз пытается снискать лавры "футбольного оракула". Впервые она пыталась "предсказать ягодицами" исход футбольного ЧМ в 2010-м, проходившего в Южной Африке. В 2018-м журнал португальская версия журнала Playboy выбрала Кортес в качестве талисмана российского мундиаля.

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