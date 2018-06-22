Звезда телепроекта "Дом-2" найдена мертвой под окнами высотки

Экс-участница скандального телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк была найдена мертвой возле окон здания элитного жилого комплекса на Минской улице в Москве.

Как сообщает Telegram-канал 112, девушка выпала из окна квартиры на 19-м этаже. Она переехала в элитную новостройку совсем недавно.

Оперативная группа и следователи, которые прибыли на место трагедии, сообщили, что Тарасюк получила страшные травмы и скончалась на месте. При падении с 19 этажа тело девушки было так обезображено, что ее личность невозможно было установить на месте. Медики и полицейские поначалу приняли ее за филиппинку (подумали, что выпала чья-то няня или домработница).

Следователи также рассматривают версию самоубийства, одна из них - депрессия из-за неразделенной любви. Также есть информация о том, что девушка долгое время не могла справиться с алкогольной зависимостью и состояла на учете у нарколога.

Ананстасия покинула телевизионное шоу "Дом-2" в 2013 году, после чего она работала моделью, кроме того, много времени посвящала путешествиям.

Ранее в Британии была найдена мертвой звезда телешоу и королева красоты.