Лидер группы "Океан Эльзы" Вакарчук призвал молодежь выступать против системы: видео

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук раскритиковал действующую украинскую власть и обвинил ее в манипуляциях "всеми нами на телевидении".

"Вы должны прийти на их место. Они чувствуют это каждый день. Посмотрите, как они манипулируют всеми нами на телевидении. Посмотрите на то, что они пишут в интернете и СМИ...", - написал Вакарчук в колонке для Радио.Свобода.

Аналогичные слова украинский музыкант сказал во время торжественной речи на выпускном студентов Украинской академии лидерства, подчеркнув, что молодежь в Украине должна активно выступать против системы.

"Система - это политики, которые управляют нами, система - это правила, которые установлены, к сожалению, не нами, но по ним мы сейчас вынуждены жить … Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций - МВФ или Всемирного банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех... Но больше всего она боится вас", - заявил музыкант.

Он призвал выпускников стать охотниками за нечестностью, безответственностью, коррупцией и выразил надежду на то, что молодые образованные люди привнесут на Украину новые современные ценности.

"Вы как охотники против системы должны выследить её, найти её, нацелиться на неё и уничтожить её", - сказал Вакарчук.

Ранее лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук впервые после возвращения в Украину из Стэнфорда, США, дал интервью, в котором ответил и на вопросы, которые касаются его политических амбиций.