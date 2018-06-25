"Лето. Детство. Тазик": Елена Кравец показала подросшего сына

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась с подписчиками милой фотографией.

Звезда поделилась на своей странице в Instagram снимком, на котором запечатлен ее сын Иван, сидя в желтом тазике на траве. Малыш там еле поместился, и подписчики отметили, что эта емкость для него уже маловата.

"Лето. Детство. Тазик", - коротко подписала фото Кравец.

Однако поклонники сначала не поняли, кто из двойняшек – Иван или Катя запечатлен в тазике.

"Солнечное детство", "Пупсик", "Маловат тазик", "Ленусь, так кто в тазике? Катя?", - писали юзеры.

На вопросы подписчиков артистка ответила – как оказалось, в тазике сидел ее сын Иван.

Ранее Елена Кравец поделилась милым снимком первой прически дочери.