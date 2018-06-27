Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии от Vogue

Известная американская супермодель снялась в весьма откровенной фотосессии для журнала Vogue.

Съемки проходили в элитном пятизвездочном отеле Esencia, который располагается в мексиканском городе Кспу-Ха; фотографии предназначены для мексиканской версии журнала, сообщила Хадид в своем Instagram.

Фотографировал супермодель известный фотограф Крис Еоллс.

На фотографиях Белла Хадид позирует в нарядах от Chanel и Michael Cors, а также в украшениях от Bulgari.

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Ранее американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала на своей Instagram-странице снимок, на котором запечатлена в бикини. Фотография собрала за сутки свыше 2,4 миллионов лайков пользователей соцсети.