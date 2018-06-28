Дайнеко и Воробьев выступили на концерте в Донецке: фото и видео

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке в парке культуры и отдыха имени Щербакова прошел концерт, приуроченный к Дню молодежи.

Со сцены для дончан и гостей города выступили российские исполнители Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и группа "Марсель". Видео о фото концерта селебритиз опубликовали в Instagram.

В своих сообщениях Дайнеко и Воробьев не указывали геолокацию, однако в комментариях пользователи благодарили российских знаменитостей за концерт. Под видео с названием "Алексей Воробьев распевается прямо на сцене" подписчики указывали, что концерт проходил в Луганске.



Видео Виктории Дайнеко можно посмотреть здесь.

Видео Алексея Воробьева из Донецка можно посмотреть по ссылке. А кадры выступления в Луганске – здесь.

Напомним, в День Конституции патриоты в оккупированном боевиками российско-террористической организации "ДНР" Донецке установили на крыше одного из домов государственный флаг Украины и развешивали листовки.