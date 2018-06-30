"Леди Ле все краше и краше". Леся Никитюк поделилась пляжными фото из Грузии

Украинская телеведущая Леся Никитюк (стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка") выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена в футболке и в шортиках на пляже.

Снимки были сделаны в грузинском городе Батуми, который находится на побережье Черного моря, говорится на странице ведущей в Instagram.

Никитюк позировала на пляже на лежаке, фото за четыре часа собрали более 64 тысяч лайков. Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Леди Ле все краше и краше. Хорошеете с каждым днем", — отметила elena_tochylova. "… мне все-таки кажется, что с шортами что-то не так. Карманы меня очень смущают", — написал baykaltop. "Ляпота", — считает ok.rainbow.

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фотографиями, на которых позирует во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные снимки можно здесь.