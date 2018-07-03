"Лишь дегенераты не видят изменений". Козловский обратился к бывшей в стихах: фото

Известный украинский певец Виталий Козловский написал стихотворение, которое посвятил своей экс-пассии Рамине Эсхакзай.

"Ты пишешь мне: "Скучаю", я в этом сомневаюсь.

Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь.

Ловлю себя на мысли, как все закономерно.

Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно.

Есть новые этапы в любых из отношений,

И лишь дегенераты не видят изменений.

Играться в расставания или копить обиды,

Какие-то сценарии изображать для вида.

Так глупо и бессмысленно, я в это не играю,

Но с болью вижу истину и просто отвыкаю", - написал исполнитель в Instagram.

Козловский добавил, что они с экс-невестой отпустили другу друга "на все четыре стороны", поскольку все и началось с клипа "Отпускаю на".

Однако бывшая любовь певцу все же не дает покоя, поскольку свой спич он завершил хештегом "любовь мой грех".

Напомним, Виталий Козловский заявил, что его поездка на 9 Мая в Россию была обусловлена не высоким гонораром за концерт, а чувством долга перед предками, которые прошли Вторую мировую войну. Однако сейчас исполнитель сожалеет о содеянном.