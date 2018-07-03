"Я теперь счастливая и свободная!": Анастасия Приходько ошарашила фанатов заявлением о личной жизни

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько ошеломила поклонников заявлением на своей странице в Instagram.

Она выложила селфи без макияжа, под которым написала о том, что теперь хочет быть всегда одна.

"Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть "forever alone"! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких *бучих страданий! За*бало меня! Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело", - написала артистка.

Поклонники забеспокоились таким неоднозначным постом певицы, кто-то посчитал, что она разводится со своим мужем, и выразили свои слова поддержки.

"Что случилось, Настя?", "Шо за дела? Аж заматюкалась Настя ", "Поздравляю! Лишь бы Вы были счастливы! У Вас есть дочь, сын и Мама и мы Ваши поклонники, вы же не одиноки ", "Согласна! Жить на полную катушку! Настя, удачи Вам! Все будет шикардос", - писали юзеры.

Напомним, 4 апреля 2010 года Приходько родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году.

В 2013 году Анастасия вновь вышла замуж. В августе 2015 года певица родила сына.

Ранее Анастасия Приходько жестко высказалась о РФ и россиянах.