"Сколько роскоши!": экс-Nikita поразила фанатов платьем с глубоким декольте

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, восхитила фанатов новым образом.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует в красном платье с глубоким декольте и вырезом на спине. Образ артистка дополнила черными лодочками и тугим пучком.

Фанаты расхвалили снимок Кумейко, назвав ее львицей.

"Огонь!", "Сколько роскоши!", "Секс на палочке! Эх, была б я мужиком", "Львица", "Кармен", - расхвалили подписчики.

Ранее экс-Nikita показала "секси" фото.