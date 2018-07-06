"Мать, ну ты даешь". Каменских обнажилась перед объективом: фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками снимками с отдыха на американском побережье Калифорнии.

Знаменитость опубликовала пикантные снимки в блоге Instagram и в сториз.

На фотографии Каменских показала подтянутый живот и сексуальные бедра в максимально открытом бикини. Для демонстрации своих прелестей певица выбрала очень крупный план, чтобы поклонники все, что желают, могли рассмотреть в деталях.

"Идеальна", "У Насти уже нет идей для фото", "Аппетитное тело", "Ну, что это за фото, это не культурно и не красиво. Уж простите, но это так", "Я понимаю, что это самая проблемная зона Насти для похудения, но кадр должен быть не только информативным, но ещё и эстетически красивым. Настя этим не заморачивается", "И кому-то же достанется этот вкусный персик", "Мать, ну ты даешь", "Какие ужасные плавки. Все дно. И форма, и леопардовый узор", - написали самые разные комментарии пользователи.

Резонанса Каменских добавила, выставив в сториз абсолютно обнаженное фото в полумраке отельного номера.

Напомним, Каменских заинтриговала поклонников откровенным нарядом во время выступления на одном из самых масштабных фестивалей лета Atlas Weekend-2018.