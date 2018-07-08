"Летающая Надя". Дорофеева похвасталась жизнерадостным фото с Бали

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Интернет жизнерадостную фотографию — на ней она запечатлена в прыжке на пляже на фоне воды.

Снимок был сделан на острове Бали (Индонезия), за 17 часов он собрал более 130 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Летающая Надя", — написала kochetova_po.

"Ты классная", — считает vikaoseledchenko. "Принцессам можно все :)", — отметила bella_princess_official.

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева отправилась в отпуск на Бали со своим мужем — бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Владимиром Дантесом — и похвасталась там фигурой в купальнике.