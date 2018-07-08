"Сплела веночек впервые в жизни". Анастасия Волочкова похвасталась "купальским" фото

Известная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась, что на Ивана Купала — праздник отмечался в субботу, 7 июля, впервые в жизни сплела веночек.

Артистка поделилась подробностью из личной жизни на своей странице в Instagram и разместила снимок в веночке.

"… Я сплела веночек впервые в жизни… Обычно мама это делала… Я его слепила из того, чего не было, но из того, что сегодня (7 июля — Ред.) сама собрала в поле", — подписала фото Волочкова.

Снимок в соцсети по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Как русалочка!!!", — отметила martynenkonadia. "Настя здесь красивая", — написала elinotka2016. "Сарафанчик бы цветной, и было бы классно", — считает tihonovnanina60.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что ей с дочерью Ариадной подарили "нереально крутого коня". По словам балерины, животное имеет кличку Зорро.