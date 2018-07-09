Слепаков извинился за насмешки над сборной России

Российский комик Семен Слепаков извинился перед сборной России по футболу после ее достижений на чемпионате мира.

"Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами", - написал он в Instagram.

Напомним, ранее Слепаков выложил песню, в которой пофантазировал, каких бы результатов могла добиться российская сборная, если бы пост главного тренера занял Рамзан Кадыров.

Позже совместно с фронтменом группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым он выпустил клип на песню "Чемпионы", посвященную победам сборной России по футболу.