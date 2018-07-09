"В свои 43 года я — бомж": певец Шура лишился жилья из-за наркотиков

Российский певец Шура потерял квартиру, в которой прожил 15 лет, и сейчас не имеет постоянного места жительства.

Об этом он рассказал в вечерней передаче Андрея Малахова "Привет, Андрей". Артист признался, что в 2003 году купил квартиру за 100 тысяч долларов, однако в то время он боролся с наркотической зависимостью, и решил по совету знакомых переписать недвижимость на другого человека – незнакомого ему сотрудника строительной фирмы.

"Живу спокойно, никто меня не трогает, выплачиваю за квартиру деньги, все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня рождения спускаюсь в ларёк за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. К этим людям я претензий не имею, зато ищу человека, на которого была записана недвижимость. Зовут его Мурад Арабов. Сейчас мне очень тяжело", - признался Шура.

Он добавил, что новые владельцы квартиры разрешили ему пожить два месяца.

"Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я — бомж", — поделился музыкант.

Артист отметил, что не винит новых владельцев - все, что ему остается сейчас, – брать ипотеку, и искать новое жилье.