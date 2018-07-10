Мать Анастасии Волочковой опубликовала фото полураздетой внучки

Мать российской балерины Анастасии Волочковой Тамара Волочкова выложила фото своей внучки 12-летней Ариадны с отдыха в Турции.

На своей странице в Instagram мама балерины заявила, что любит свою внучку больше всех, и показала фото Ариадны на пирсе в желтом купальнике.

Подписчики расхвалили подтянутую фигуру девушки, и отвесили много комплиментов.

"Грациозная красавица", "Очень красивая девушка", "Прекрасная", "Ариша словно нимфа! трепетная, нежная, невинная, счастья ей и доброго пути!", - желали подписчики.

Ранее голая Анастасия Волочкова резко дала отпор хейтерам.