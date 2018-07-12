Букингемский дворец, "Лондонский глаз". Травести-дива Монро поделилась яркими фото из Британии

-
Травести-дива Монро поделилась яркими фото из Лондона instagram.com/monritta
-
Травести-дива Монро поделилась яркими фото из Лондона instagram.com/monritta
-
Травести-дива Монро поделилась яркими фото из Лондона instagram.com/monritta
-
Травести-дива Монро поделилась яркими фото из Лондона instagram.com/monritta
-
Травести-дива Монро поделилась яркими фото из Лондона instagram.com/monritta
-
Травести-дива Монро поделилась яркими фото из Лондона instagram.com/monritta
Телеведущая, блогер, травести-дива Монро выложила в Интернет яркие фотографии со столицы Великобритании — Лондона.
Снимки ведущая разместила на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.
В частности, блогер позировала на фоне Букингемского дворца, Биг-Бена и "Лондонского глаза" — крупнейшего колеса обозрения в Европе и одного из крупнейших в мире.
Ранее травести-дива Монро поделилась в соцсети фотографией, на которой запечатлена без лифчика, но прикрыла грудь руками. Посмотреть снимок можно здесь.