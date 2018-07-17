Солиста группы "Хамерман уничтожает вирусы" ограбили на Atlas Weekend

Участник фрик-группы "Хамерман уничтожает вирусы" Владимир Пахолюк заявил, что стал жертвой ограбления во время фестиваля Atlas Weekend, где коллектив выступал 3 июля.

"После окончания концерта я пообещал фанатикам через минуту выйти на автограф- и селфи-сессию, но не вышел: кто-то нарушил заповедь "Не укради", причем сделал это прямо в нашей гримерке. Украли сумку, в которой кроме ноутбука, телефона и паспорта было много дорогих вещей, например, часы и обручальное кольцо", - написал пострадавший в Facebook.

По его словам, организаторы пообещали разобраться с инцидентом после окончания фестиваля. Позже заявили, что гримерки - это неохраняемая территория.

"За четвертьвековую карьеру я впервые сталкиваюсь с гримерками, которые не охраняются. Может, нужно было выйти на сцену с телефоном, ноутбуком и паспортом?" - пишет Пахолюк.

Напомним, президент фестиваля Porto Franko Роман Григорьев заявил, что приглашал группу "Хамерман уничтожает вирусы" на фестиваль в Ивано-Франковск с намерениями вызвать несколько иную реакцию, а не ту, которую спровоцировало их выступление в практически голом виде.