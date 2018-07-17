"Такая сочная!": Леся Никитюк ошеломила фанатов фигурой в купальнике

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала стройную фигуру в купальнике.

На снимках, которые Леся опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в купальнике розового цвета на краю бассейна.

"I'll be your unicorn (я буду твоим единорогом)", - шуливо подписала снимок ведущая.

Поклонники расхвалили фигуру Никитюк, заметив, что ведущая похудела.

"Такая худая и красивая", "Лесичка красапеточка", "Какая худенькая! Ничего не ешь?", "Вау! Такая сочная!", - восхитились фанаты.

Ранее Леся Никитюк рассказала, как выдавала киевскую Воздвиженку за Стокгольм.